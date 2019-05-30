Зеленский вступил в перепалку с журналисткой Прямого: видео

Во время визита на шахту "Лесную" во Львовской области, где погибли двое горняков, президент Владимир Зеленский вступил в перепалку с журналисткой телеканала Прямой.

Зеленский попросил группу шахтеров ГП Львовуголь рассказать о проблемах на предприятии.

В какой-то момент он перебил говорившего горняка и обратился к журналистке Прямого с вопросом о ее самочувствии.

Зеленский: Вам плохо?

Журналистка: Да.

Зеленский: Люди умерли, а вам плохо?

Журналистка: А вам не плохо?

Зеленский: Мне плохо, поэтому я здесь.

В толпе раздался женский голос (камера не зафиксировала, к кому именно она обращалась): А вы не злорадствуйте. Вы ребенка не потеряли. Моему ребенку 22 года, а я хороню его сейчас.

Журналистка: Мама ждала вас сегодня весь день.

Зеленский: А я не приехал? Или потому, что вы - телеканал Прямой, вы можете помочь? Давайте с вами сейчас купим квартиру людям? Давайте, Прямой канал, мы с вами пообещаем.

Журналистка: Я могу поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?

Зеленский: Я куплю квартиру. Что вы мне… Интервью тут ведете? Я вас спрашиваю. Давайте с вами, Прямой канал, 50 на 50 скинемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас.

Вчера президент принял решение созвать заседание СНБО для рассмотрения проблем в угольной отрасли.