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29.05.2019, 09:54

На шахте под Червоноградом авария с обвалом породы: есть жертвы

На шахте под Червоноградом авария с обвалом породы: есть жертвы - Фото
Фото: wikimapia.org

Инцидент произошел на глубине 242 метра. Шахта продолжает работать в штатном режиме, несмотря на спасательные работы на аварийном участке.

Сегодня ночью, 29 мая, на шахте "Лесная №6" предприятия Львовуголь произошло обрушение породы: под завалом оказались двое горняков. Тело одного, 1997 года рождения, уже подняли на поверхность, сообщил в Facebook глава Независимого союза горняков Михаил Волынец.

Работы по определению местонахождения второго шахтера 1971 года рождения продолжаются. По состоянию на 09:00, пишет Zaxid.net, появилась информация, что погиб и он.

К спасательным работам привлечены три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Трагедия произошла в селе Силець Сокальского района Львовской области - это в 10 км южнее Червонограда.

Всего в шахте находятся 69 горняков, на аварийном участке - 21 человек.

В конце апреля 2019 года взрыв в забое шахты на временно оккупированной территории унес жизни 17 человек.

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Теги: шахта, Львовуголь
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