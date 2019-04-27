Взрыв в шахте на оккупированной территории унес жизни 17 человек

Скриншот с видео

По последним данным, в результате взрыва на шахте Схід-Карбон во временно оккупированном поселке Юрьевка Луганской области погибли 17 горняков. Их тела их подняты на поверхность. Об этом сообщает в Facebook представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Горно-спасательная операция на шахте Схід-Карбон окончена. Погибло 17 шахтёров", - написал он.

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По информации Лисянского, 25 апреля на шахте произошло три взрыва.

"По информации которую мне передали, причиной аварии стал взрыв скоплений газа-метан", - пишет представитель омбудсмена.

Всего, по его данным, в тот день в производственной смене работало 20 человек. Трое горняков, которые находились далеко от забоя, смогли выйти на поверхность самостоятельно.

Министерство по делам временно оккупированных территорий рассмотрит вопрос денежной компенсации семьям погибших от взрыва.