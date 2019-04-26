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26.04.2019, 14:18

Тука: Украина поможет детям погибших в оккупации шахтеров

Тука: Украина поможет детям погибших в оккупации шахтеров - Фото
Георгий Тука (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замглавы МинВОТ Георгий Тука сказал, что ведомство планирует помочь семьям погибших в оккупированном Донбассе шахтеров

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Министерство по делам временно оккупированных территорий (МинВОТ) рассмотрит вопрос денежной компенсации семьям погибших от взрыва в неподконтрольной Украине части Луганской области Донбасса, где от взрыва погибли шахтеры. Об этом сообщил замглавы МинВОТ Георгий Тука.

"Думаю, Украина изыщет механизм и установит контакт с семьями погибших горняков для оказания им посильной помощи", - написал он в своем Facebook.

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"Вся ответственность за гибель людей лежит на оккупационной администрации так называемой ЛНР и ее ростовских кураторах, которые способствуют функционированию сети нелегальных копанок", - сказал Тука, отметив, что "ввиду массовой безработицы людям просто не остается иного выхода", как, рискуя жизнью, "горбатиться" на опасных и незаконных работах.

Как пишет Громадське, Тука сказал, что сегодня, вероятно, состоится совещание МинВОТ "с коллегами из других ведомств и будут приняты меры для реагирования на эти события, в частности поддержка детей погибших, выплата компенсации".

По предварительным данным, взрыв метана на нелегальной шахте Схидкарбон в оккупированном поселке Юрьевка Лутугинского района Луганской области унес жизни четырех человек. О судьбе 15 шахтеров пока ничего не известно.

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Теги: МинВОТ, шахта, взрыв, Луганск, помощь, оккупация, компенсация, шахтер, Георгий Тука
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