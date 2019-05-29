Зеленский созывает СНБО из-за проблем в угольной отрасли

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский принял решение созвать заседание СНБО для рассмотрения проблем в угольной отрасли. Об этом Зеленский сообщил сегодня во время брифинга во Львовской области, где в Сокольском районе на шахте "Лесная" в результате аварии погибли два горняка.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - сказал Зеленский.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также заявил, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства. "Уже принято решение выделить по 100 000 гривень", - сказал Зеленский.

Кроме того он заявил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Ночью, 29 мая, на шахте "Лесная №6" предприятия Львовуголь произошло обрушение породы: под завалом оказались двое горняков.