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29.05.2019, 21:00

Зеленский созывает СНБО из-за проблем в угольной отрасли

Зеленский созывает СНБО из-за проблем в угольной отрасли - Фото
Фото: president.gov.ua

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая

Президент Владимир Зеленский принял решение созвать заседание СНБО для рассмотрения проблем в угольной отрасли. Об этом Зеленский сообщил сегодня во время брифинга во Львовской области, где в Сокольском районе на шахте "Лесная" в результате аварии погибли два горняка.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - сказал Зеленский.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также заявил, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства. "Уже принято решение выделить по 100 000 гривень", - сказал Зеленский.

Кроме того он заявил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Ночью, 29 мая, на шахте "Лесная №6" предприятия Львовуголь произошло обрушение породы: под завалом оказались двое горняков. 

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Теги: Владимир Зеленский, шахта, уголь, снбо
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