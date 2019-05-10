Прятался в Донбассе: россиянина выдворили из Украины за нарушения

Фото: facebook.com/csomvd

В Луганской области оперативники выдворили из Украины гражданина РФ за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, полицейские выявили 41-летнего гражданина Российской Федерации, который жил в селе Светлое Старобельского района с нарушением правил пребывания в Украине.

Реклама

Фото: facebook.com/csomvd

В отношении гражданина РФ сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 203 КУоАП (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

"Старобельским районным судом принято решение о его принудительном выдворении за пределы Украины с запретом въезда сроком на пять лет", - отметила Погукай.

Сотрудники полиции передали пограничникам гражданина РФ для последующего выдворения из Украины.

20 апреля на пограничном контроле в аэропорту Борисполь задержали мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество.