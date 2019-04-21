Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.04.2019, 08:06

В аэропорту Киева задержан разыскиваемый Интерполом россиянин

В аэропорту Киева задержан разыскиваемый Интерполом россиянин - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Мужчина хотел вылететь в Израиль

Реклама
Реклама

Утром, 20 апреля, на пограничном контроле в аэропорту Борисполь задержали мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Им оказался гражданин РФ, который направлялся на рейс в Тель-Авив. Во время проверки документов россиянина пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями", - сообщили пограничники.

Реклама

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции. 

Смотрите также: Задержан "вор в законе" из РФ по кличке Батыр Бухарский: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: задержание, интерпол, россиянин, Борисполь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 