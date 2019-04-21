В аэропорту Киева задержан разыскиваемый Интерполом россиянин

Фото: dpsu.gov.ua

Утром, 20 апреля, на пограничном контроле в аэропорту Борисполь задержали мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Им оказался гражданин РФ, который направлялся на рейс в Тель-Авив. Во время проверки документов россиянина пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями", - сообщили пограничники.

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Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

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