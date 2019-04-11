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11.04.2019, 09:55

Задержан "вор в законе" из РФ по кличке Батыр Бухарский: видео

Задержан "вор в законе" из РФ по кличке Батыр Бухарский: видео - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Российский криминальный авторитет купил себе паспорт гражданина Украины

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Вчера, 10 апреля, в Киевской области задержали российского "вора в законе" с прозвищем Батыр Бухарский, который разыскивался Интерполом по запросу Испании за совершение преступлений в составе преступной организации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин

"Батыр Бухарский коронован был в Москве еще дедом Хасаном. Длительное время был доверенным лицом "вора в законе" Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов", - заявил Аброськин.

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По его словам, задержанный купил себе украинский паспорт. "Теперь с его гражданством и лицами, которые сделали его гражданином Украины, надеюсь, мы быстро разберемся", - подчеркнул он.

"Вор в законе" - титул некоторых членов преступного мира, относящихся к его элите и пользующихся значительным авторитетом; специфическое для СССР явление. Дед Хасан (Аслан Усоян) и Япончик (Вячеслав Иваньков) - одни из основных криминальных авторитетов РФ с конца 1980-х; были убиты. 

Фото, видео: Вячеслав Аброськин/Facebook

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Теги: полиция, задержание, видео, вор в законе, батыр бухарский, япончик, дед хасан
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