Пытались вывезти грудных детей из Украины: выдвинуто обвинение против двух граждан КНР

В суд передан обвинительный акт против двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались вывезти из Украины в Румынию грудных младенцев. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Граждане КНР в марте 2022 года были задержаны пограничниками на пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области с двумя девочками в возрасте до трех месяцев. Документов о том, что они являются родителями этих детей, указывающих на их возраст и место рождения и разрешающих перемещать их через границу, у иностранцев не было.

Подозреваемые были задержаны, возбуждено уголовное производство, дети переданы в медицинское учреждение.

По итогам проведенного Нацполицией расследования обвинительное заключение передано в суд.

31 мая МИД заявил, что рассматривает указ Владимира Путина об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот как попытку Кремля легализовать незаконное перемещение на территорию РФ украинских детей с временно оккупированных РФ территорий Украины.

Сергей Бережной

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