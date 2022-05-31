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Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины – МИД

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 21:03
Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины – МИД - Фото
МИД Украины (Фото: depositphotos.com)

МИД рассматривает указ российского диктатора Владимира Путина об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки как попытку Кремля легализовать незаконное перемещение на территорию РФ украинских детей с временно оккупированных российской армией территорий Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"Своим указом Владимир Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей. Также РФ нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года. Согласно международному праву, действия России могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

В министерстве напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения на территорию Украины российские захватчики принудительно переместили на территорию РФ сотни тысяч граждан Украины, в том числе украинских детей.

"Призываем международное сообщество принять решительные меры против Москвы, в частности, усилить санкционное давление, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины и дерзкие нарушения международного права", – сказано в заявлении МИД.

  • Вчера Путин упростил порядок приобретения гражданства РФ для детей-сирот из ОРДЛО и Украины в целом.
Вадим Ребрина
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