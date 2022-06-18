Ракетные удары по Кривому Рогу: есть разрушения и пострадавшие
18.06.2022, 13:30
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул.
"В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие. Более детальная информация будет сообщена дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", – написал Вилкул.
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