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Ракетные удары по Кривому Рогу: есть разрушения и пострадавшие

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 13:30
Ракетные удары по Кривому Рогу: есть разрушения и пострадавшие - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул.

"В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие. Более детальная информация будет сообщена дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", – написал Вилкул.

Новость дополняется...

Читайте также: Российские оккупанты почти круглосуточно обстреливают Криворожский район – Вилкул

Мария Макуха
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война ракетный удар кривой рог александр вилкул
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