Ракетные удары по Кривому Рогу: есть разрушения и пострадавшие

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул.

"В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие. Более детальная информация будет сообщена дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", – написал Вилкул.

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Мария Макуха

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