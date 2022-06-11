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Российские оккупанты почти круглосуточно обстреливают Криворожский район – Вилкул

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 04:42
Российские оккупанты почти круглосуточно обстреливают Криворожский район – Вилкул - Фото
Александр Вилкул (Скриншот видео)

Российские оккупанты практически круглосуточно обстреливают территорию Криворожского района. Об этом сообщил глава ВГА Кривого рога Александр Вилкул.

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По информации Вилкула, ситуация на криворожском направлении фронта сохраняется напряженной, но полностью контролируется Вооруженными Силами Украины. 

Оккупанты сосредоточены на укреплении обороны, оборудуют ранее занятые ими рубежи и устанавливают минные заграждения. При этом враг все более деморализован и несет потери в живой силе и технике. 

"В то же время враг ведет практически круглосуточные обстрелы по всей линии соприкосновения из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов", – сообщил глава ВГА.

По данным Вилкула, ночью в Криворожском районе под обстрел врага попала Анновка (Широковская громада), без жертв.

В Апостоловской громаде был обстрелян населенный пункт Украинка, там практически уничтожен частный дом. Жертв нет. 

В Великой Костромке Зеленодольской громады из-за обстрела российской армии легкие ранения получила местная жительница 1981 года рождения, уничтожен частный дом.

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Наталия Медведева
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александр вилкул кривой рог
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