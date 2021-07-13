Ранение ребенка в Житомирской области: военному вручили подозрение, он вину отрицает

Военнослужащему, который, предположительно, ранил из огнестрельного оружия 9-летнего ребенка в Новоград-Волынском Житомирской области, сообщено о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Он свою вину отрицает. Об этом сообщает пресс-служба Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

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Там сообщили, что мальчик находится без сознания, состояние стабильно тяжелое.

Военный вину не признал, при этом пояснил, что преступление совершил по неосторожности. Следствие установило, что ребенок был ранен по месту своего жительства. Военнослужащий — знакомый отца пострадавшего, приехал накануне из Киева.

В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента, а также проверяют причастность военнослужащего к совершению других тяжких преступлений.

В полиции Житомирской области сообщили, что в ходе неотложного обыска в его автомобиле были обнаружены и изъяты оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества.

Начато еще одно уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием.

Раненого ребенка на вертолете специального авиационного отряда ГСЧС доставили в Национальную детскую специализированную больницу Минздрава Украины "Охматдет" в Киеве.

Вчера в Новоград-Волынском Житомирской области в больницу со сквозным ранением спины доставлен 9-летний мальчик.

Вадим Ребрина

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