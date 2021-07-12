В Новоград-Волынском выстрелили в спину 9-летнему ребенку, он в реанимации

В Новоград-Волынском Житомирской области в больницу со сквозным ранением спины доставлен 9-летний мальчик. За его жизнь борются медики, сообщает пресс-служба областной полиции.

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Сообщение о происшествии поступило в полицию в 14:30 от медиков.

Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение.

По предварительной информации, происшествие произошло якобы на берегу местной реки. Однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились, сообщили в полиции.

Полицейские провели ряд других следственно-розыскных мероприятий. В результате обыска по месту жительства раненого мальчика правоохранители обнаружили доказательства того, что инцидент произошел в доме. С места происшествия изъяты пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

Также следствие установило, что к ранению ребенка причастен знакомый отца – военнослужащий, который приехал в Новоград-Волынский накануне.

Открыто дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.

31 мая 2019 г в Переяслав-Хмельницком из огнестрельного оружия был ранен мальчик, который скончался в больнице.

4 июня были арестованы подозреваемые – полицейские Приходько и Петровец, позже в деле появились еще двое подозреваемых, включая несовершеннолетнего сына одного из них.

В мае 2020 года двух подозреваемых выпустили под залог из СИЗО.

Вадим Ребрина

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