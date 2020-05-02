Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Двух подозреваемых выпустили из СИЗО

Иллюстративное фото: LIGA.net

Двух подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком, выпустили под залог из СИЗО. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на бабушку мальчика и адвоката одного из обвиняемых Виктора Чевгуза.

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"Да, их выпустили еще в начале марта. Они молча внесли залог и вышли", - подтвердила бабушка. Она сообщила, что это произошло после того, как подозреваемым уменьшили сумму залога. Точную сумму женщина назвать не смогла.

Из СИЗО вышли бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей. В настоящее время под стражей остался один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Ему продлили меру пресечения до 26 июня.

31 мая 2019 г в Переяслав-Хмельницком из огнестрельного оружия был ранен мальчик, который скончался в больнице.

4 июня были арестованы подозреваемые - полицейские Приходько и Петровец, позже в деле появились еще двое подозреваемых, включая несовершеннолетнего сына одного из них.

Об убийстве Кирилла Тлявова читайте в материале - Тема дня. Убийство ребенка: что произошло и при чем тут Аваков