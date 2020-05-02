Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Двух подозреваемых выпустили из СИЗО

Двух подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком, выпустили под залог из СИЗО. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на бабушку мальчика и адвоката одного из обвиняемых Виктора Чевгуза.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Да, их выпустили еще в начале марта. Они молча внесли залог и вышли", - подтвердила бабушка. Она сообщила, что это произошло после того, как подозреваемым уменьшили сумму залога. Точную сумму женщина назвать не смогла.
Из СИЗО вышли бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей. В настоящее время под стражей остался один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Ему продлили меру пресечения до 26 июня.
Об убийстве Кирилла Тлявова читайте в материале - Тема дня. Убийство ребенка: что произошло и при чем тут Аваков