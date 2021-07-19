Раз в неделю. Оккупанты критически ограничили поставки питьевой воды в ОРЛО

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация России критически ограничила поставки питьевой воды населению. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Там предупреждают, что в условиях аномальной жары это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды, поскольку неравномерная подача воды приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения. Это является прямым нарушением государственных санитарных норм и правил, отмечает министерство.

Ссылаясь на сайты боевиков, Минреинтеграции сообщает, что в городе Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от одного-двух раз в неделю до графика "через день" в зависимости от района города. На территории сел Голубовское, Донецкое, города Кировск поставка питьевой воды происходит только один раз в неделю, в городе Кадиевка (Стаханов) – частично один раз в два-три дня.

На территории города Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявлено водоснабжение через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.

"Оккупационные режимы РФ продолжают нагло нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина

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