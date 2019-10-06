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Разведение войск. Боевики стреляли из миномета у Золотого

Разведение войск. Боевики стреляли из миномета у Золотого - Фото
Золотое (фото - flickr МИД Литвы)
06.10.2019, 07:35

Террористы провели четыре обстрела из 82-мм минометов

Вчера в нарушение минских соглашений боевики четыре раза обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

По информации штаба, в целом 5 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирования.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Сегодня потерь вследствие вражеских обстрелов не было.

  • По условиям, которые согласованы в Минске, процесс разведения войск не может начаться раньше, чем после семи суток полной тишины в районе, где он запланирован.
  • 1 октября разведение войск в Золотом и Петровском анонсировал президент Владимир Зеленский: начало этого процесса было запланировано на 7 октября.

Читайте статью: Трещины под ногами: сможет ли Зеленский вывести страну с тонкого льда

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Донбасс Золотое разведение войск
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