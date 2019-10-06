Разведение войск. Боевики стреляли из миномета у Золотого

Вчера в нарушение минских соглашений боевики четыре раза обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
По информации штаба, в целом 5 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирования.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Сегодня потерь вследствие вражеских обстрелов не было.
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