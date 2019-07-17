Разведку ВСУ в Донбассе усилили новейшим радиопеленгатором: фото

Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Вооруженные Силы Украины получили мобильный вариант радиопеленгатора коротковолнового диапазона Сектор Р-677, благодаря которому станет возможным более эффективное отслеживание перемещений и активности противника. Об этом сообщили в Укроборонпроме.

Комплекс разработан и изготовлен КБ Протон вместе с другими госпредприятиями и частниками. Проведена миниатюризация систем, внедрены современные цифровые технологии. Создатели РЛС утверждают, что учли реальный боевой опыт при разработке алгоритмов софта.

Р-677 в автоматическом режиме обнаруживает, обрабатывает и определяет направление источников излучения (в частности, радиостанций КВ-диапазона), регистрирует и анализирует параметры сигналов.

"Несколько таких пеленгаторов, объединенных в единую сеть, могут определять место передатчика сигнала. Таким образом, есть возможность получить точные координаты центров связи, командных пунктов, расположение подразделений противника и т.д. Фактически, Р-677 позволяет вести постоянное наблюдение за КВ-радиостанциями противника для оценки состояния его группировки, перемещений и повышения активности", - подчеркнули на Протоне.

Эта станция применяется в реальных боевых условиях с 2014 года, однако ранее она изготавливалась только в стационарном варианте.

Для начала работы мобильного Сектора Р-677 нужно несколько часов: ранее этот процесс с прежними пеленгаторами занимал сутки и более.

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