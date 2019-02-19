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19.02.2019, 12:20

РФ закрыла район Азова у Керчи: проводит стрельбы – СМИ

РФ закрыла район Азова у Керчи: проводит стрельбы – СМИ - Фото
Азовское море (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Прошлой ночью Россия проводила радиотехнические учения

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Россия закрыла район в Азовском море возле Керченского пролива для проведения стрельб с 18 по 20 февраля, сообщает Украинский милитарный портал.

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Со ссылкой на свои источники, СМИ уточняет, что прошлой ночью Россия проводила радиотехнические учения на выходе из Керчи в Черное море.

13 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что в дополение к шести малым бронированным артиллерийским катерам, которые есть в составе ВМС на Азове, в 2019 году запланировано принятие еще одного аналогичного катера и двух десантных катеров "Кентавр".

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Теги: Россия, учения, азовское море, керченский пролив, стрельбы, керчь
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