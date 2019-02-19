РФ закрыла район Азова у Керчи: проводит стрельбы – СМИ

Азовское море (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Россия закрыла район в Азовском море возле Керченского пролива для проведения стрельб с 18 по 20 февраля, сообщает Украинский милитарный портал.

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Со ссылкой на свои источники, СМИ уточняет, что прошлой ночью Россия проводила радиотехнические учения на выходе из Керчи в Черное море.

13 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что в дополение к шести малым бронированным артиллерийским катерам, которые есть в составе ВМС на Азове, в 2019 году запланировано принятие еще одного аналогичного катера и двух десантных катеров "Кентавр".