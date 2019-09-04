Riverine-2019. Начались украинско-румынские учения: фото

Учения на Дунае (Фото: пресс-служба Минобороны)

Сегодня, 4 сентября, стартовали двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Цель тренировок - отработка совместных действий катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей для проведения операции по безопасности на реке Дунай.

От Военно-морских сил ВСУ в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14. От подразделений Морской охраны Госпогранслужбы - три катера.

Румынская сторона привлекает два бронированных патрульных катера, два речных тральщика и речной буксир для размещения штаба руководства обучения. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует один патрульный катер.

Военные моряки три дня будут отрабатывать освещение надводной обстановки в акватории Дуная, тактическое маневрирование и проведение досмотровых операций, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт, и тому подобное.

Украинско-румынские учения Riverine проводятся во второй раз , и направлены на укрепление региональной безопасности и улучшения взаимодействия между флотами Украины и Румынии.

Читайте также: Морские пехотинцы провели масштабные ночные учения - видео