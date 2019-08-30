Морские пехотинцы провели масштабные ночные учения - видео

На одном из военных полигонов Донецкой области прошли тактические учения с боевой стрельбой подразделения морской пехоты. Видео учений было опубликовано на YouTube-канале Военного телевидения Украины.

По легенде, как сообщают военные, противник старается занять побережье и создать плацдарм для сосредоточения своих сил и продвижения вглубь нашей территории: "Конечно, все это он старается сделать в темное время суток".

Принимается решение встретить врага при поддержке авиации, танковой роты, подразделений артиллерии и противовоздушной обороны.

Далее основные силы противника загоняются в ловушку, а затем украинские военные наносят комплексное огневое поражение всеми силами и средствам группировки.

В штабе уточняют, что ночные учения такого масштаба прошли впервые со времен оккупации Крыма.

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