Морские пехотинцы провели масштабные ночные учения - видео

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Ночные учения такого масштаба прошли впервые со времен оккупации Крыма

На одном из военных полигонов Донецкой области прошли тактические учения с боевой стрельбой подразделения морской пехоты. Видео учений было опубликовано на YouTube-канале Военного телевидения Украины

По легенде, как сообщают военные, противник старается занять побережье и создать плацдарм для сосредоточения своих сил и продвижения вглубь нашей территории: "Конечно, все это он старается сделать в темное время суток". 

Принимается решение встретить врага при поддержке авиации, танковой роты, подразделений артиллерии и противовоздушной обороны. 

Далее основные силы противника загоняются в ловушку, а затем украинские военные наносят комплексное огневое поражение всеми силами и средствам группировки. 

В штабе уточняют, что ночные учения такого масштаба прошли впервые со времен оккупации Крыма. 

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Теги: ВСУ, война, Донбасс, учения
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