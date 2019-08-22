РФ уничтожит захваченную в Крыму украинскую подлодку: фото

Фото: Український мілітарний портал

Минобороны РФ ищет подрядчика для утилизации украинской подлодки "Запорожье", которую агрессоры захватили в 2014 году в результате аннексии Крыма.

Информация о тендере была размещена на российском портале госзакупок 21 августа.

В соответствии с ней, подрядчик должен будет "утилизировать дизельную подводную лодку проекта 641 и большой противолодочный корабль проекта 1134Б" до 10 ноября 2020 года. На проведение работ выделяется 193 млн рублей.

Читайте также: В Черном море могут появиться подводные лодки НАТО

Как сообщает Крым.Реалии, это уже вторая попытка Минобороны РФ уничтожить украинскую подлодку. Первый тендер, объявленный в июне, был отменен "по решению заказчика".

Подводная лодка "Запорожье" Фото: Український мілітарний портал

Подводная лодка "Запорожье" Фото: Український мілітарний портал

Справка. Подводная лодка "Запорожье" была построена в 1970 году. В 1997 году она вошла в состав ВМС Украины. Она являлась единственной подлодкой на вооружении Украины. По информации Крым.Реалии, после аннексии Крыма судьба подлодки долгое время оставалась неясной, среди прочего озвучивались планы по ее переоборудовнию в музей.

В апреле 2012 года подлодка "Запорожье" впервые с 1993 года вышла в море.

Читайте также: Стратегические иллюзии. О наступательном вооружении России и США