Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РФ уничтожит захваченную в Крыму украинскую подлодку: фото

РФ уничтожит захваченную в Крыму украинскую подлодку: фото - Фото
Фото: Український мілітарний портал
22.08.2019, 17:08

Подлодка "Запорожье" была единственной подлодкой ВМС Украины до ее захвата во время аннексии Крыма в 2014 году

Минобороны РФ ищет подрядчика для утилизации украинской подлодки "Запорожье", которую агрессоры захватили в 2014 году в результате аннексии Крыма.

Информация о тендере была размещена на российском портале госзакупок 21 августа.

В соответствии с ней, подрядчик должен будет "утилизировать дизельную подводную лодку проекта 641 и большой противолодочный корабль проекта 1134Б" до 10 ноября 2020 года. На проведение работ выделяется 193 млн рублей.

Читайте также: В Черном море могут появиться подводные лодки НАТО

Как сообщает Крым.Реалии, это уже вторая попытка Минобороны РФ уничтожить украинскую подлодку. Первый тендер, объявленный в июне, был отменен "по решению заказчика".

Подводная лодка "Запорожье" Фото: Український мілітарний портал

Подводная лодка "Запорожье" Фото: Український мілітарний портал

Справка. Подводная лодка "Запорожье" была построена в 1970 году. В 1997 году она вошла в состав ВМС Украины. Она являлась единственной подлодкой на вооружении Украины. По информации Крым.Реалии, после аннексии Крыма судьба подлодки долгое время оставалась неясной, среди прочего озвучивались планы по ее переоборудовнию в музей.

Читайте также: Стратегические иллюзии. О наступательном вооружении России и США

Напишите нам
вмс флот Крым фото подлодка севастополь подводная лодка подводная лодка запорожье
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 