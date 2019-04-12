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12.04.2019, 16:23

В Черном море могут появиться подводные лодки НАТО

В Черном море могут появиться подводные лодки НАТО - Фото
Фото: EPA

В альянсе понимают, что Украина - это щит, защищающий Запад от России

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НАТО должно усилить свое присутствие в Черном море и отправить туда подводные лодки. Такое мнение высказал депутат федерального парламента Канады Джеймс Безан во время дискуссии в рамках Киевского форума, передает Укринформ.

"Мы должны усиливать свое присутствие и в Черном море. Мы даже говорим о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут "неожиданно" появиться и в Черном море. Если у нас есть договоренности и конвенции о том, что мы должны участвовать в определенных мероприятиях в Черноморском бассейне, то мы будем это делать", - отметил Безан.

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Если этого не сделать, то, по мнению политика, Путин будет пытаться все больше и больше продвигаться по чужой территории.

"Нам надо наше продвижение вперед продолжать, усиливать Украину, обеспечивая для нее ей больше учений с точки зрения военных возможностей, обучая личный состав. Украина действительно является щитом, который защищает западный мир от того, что надвигается с Востока", - резюмировал политик.

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Ранее сегодня сообщалось, что летом 2019 года США по запросу НАТО разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

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Теги: нато, черное море, подлодка
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