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10.04.2019, 23:33

Порошенко подписал план сотрудничества с НАТО на год

Порошенко подписал план сотрудничества с НАТО на год - Фото
Фото: president.gov.ua

Если все пойдет по плану, в 2023 году можно будет разрабатывать программу вступления в альянс, считает президент

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Президент Петр Порошенко подписал указ, утверждающий программу под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2019 год. Документ включает план сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам Порошенко, реализация этой программы позволит Украине к 2023 году соответствовать критериям, необходимым для подписания плана действий по вступлению в НАТО.

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Утвержденная программа предусматривает конкретные шаги по реформированию Вооруженных сил, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, полиции и спецслужб и приведению их в соответствие со стандартами альянса - по вооружению, по тактике оперативных направлений и стратегии действий, уточнил президент.

Порошенко заявил, что сегодня Украина де-факто стала восточным флангом НАТО, а также напомнил, что критерии для вступления в альянс на 93% совпадают с критериями для вступления в Евросоюз.

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Теги: Петр Порошенко, нато
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