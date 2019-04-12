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12.04.2019, 11:41

США разместят в Восточной Европе противоракетный комплекс THAAD

США разместят в Восточной Европе противоракетный комплекс THAAD - Фото
THAAD (фото - EPA)

Переброска системы заатмосферной противоракетной обороны в Румынию состоится этим летом

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Летом 2019 года США по запросу НАТО разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования США.

"THAAD с 69-й артиллерийской бригады противовоздушной обороны, 32-й армейской команды воздушной и противоракетной обороны, расположенной в Форт-Худе, штат Техас, интегрируется с существующей архитектуры BMD НАТО в течение ограниченного периода планового технического обслуживания и обновления системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Румынии этим летом", - сказано в сообщении.

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Временное развертывание THAAD, говорит командование, демонстрирует приверженность США принципам защиты союзников по НАТО и может обеспечить сдерживание потенциальных противников за пределами европейского театра действий.

Комплекс будет размещен на территории румынской военной базы Девеселу. Передвижная установка наземного базирования THAAD предназначена для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет в радиусе до 200 км.

Смотрите также: Пентагон впервые развернул систему ПРО THAAD в Израиле: видео

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Теги: США, нато, Румыния, THAAD
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