Пентагон впервые развернул систему ПРО THAAD в Израиле: видео

Вооруженные силы США впервые развернули свою самую современную интегрированную систему воздушной и противоракетной обороны в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба Европейского командования армии США.

Совместные учения США и Армиии обороны Израиля по развертыванию системы THAAD призваны отработать совместные действия военных двух стран и проверить возможность быстрого развертывания систем в различных точках мира.

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Систему THAAD переместили в Израиль с американской авиабазы в Техасе.

Все компоненты системы THAAD доставили на базу Военно-воздушных сил в пустыне Негев на юге Израиля и вскоре перевезли на неизвестный объект на юге Израиля.

Отдельные модули системы в Израиле уже разворачивали - например, ее радар на постоянной основе работает на базе ВВС "Набат" в Негеве, но полное развертывание THAAD осуществляется впервые.

Учения проходят на фоне усиления напряженности между Израилем и Ираном из-за бомбардировки Израиля в Сирии и заявления главы иранского МИД о том, что он не может исключить возможности военного конфликта между двумя странами.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) - это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

7 февраля Пентагон объявил о планах приобрести и испытать на практике образцы израильской системы перехвата ракет ближнего радиуса действия "Железный купол".