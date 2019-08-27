Украина перекроет небо над Черным морем: названа причина

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Украина закрывает воздушное пространство над Черным морем в связи с проведением ракетных стрельбищ на полигоне Вооруженных сил Украины в Одесской области. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на данные международной системы предупреждения пилотов - NOTAM (Notice To Airmen).

В соответствии с оповещениями NOTAM A2762/19 та A2761/19, будет ограничен доступ к авиапространству над мысами "Калфа", "Ледники" и в 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка.

Перекрытое авиапространство во время июльских учений на полигоне в Одесской области (Фото - Украинский милитарный портал)

Сообщается, что учения будут проходить 30 - 31 августа. В эти дни самолетам не рекомендуется находится в пространстве над Черным морем из-за возможных рисков.

По информации Украинского милитарного портала, в июле на этом полигоне проводились испытания ракетных комплексов РК-360МЦ "Нептун" и "Ольха".

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