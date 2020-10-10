Россия использует на Донбассе британские снайперские винтовки – Sky News

Журналисты предполагают, что оружие могло попасть к россиянам через третьи страны

Российские спецназовцы, воюющие на Донбассе против Украины, пользуются современным снайперским оружием, которое производят в Великобритании. Соответствующее расследование провел телеканал Sky News.

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Британские власти заявили журналистам, что страна не продавала оружие России из-за запрета, который действует с 2014 года. Производитель оружия утверждает, что не продавал России винтовок с 2000 года.

Журналисты предполагают, что оружие могло попасть к россиянам через третьи страны.

В мае штаб ООС опубликовал видео работы группы российских спецназовцев на Донбассе, в частности, снайперов.

Вот это видео:

На видео специалисты заметили ряд образцов современного российского вооружения, а также узнали британскую снайперскую винтовку. Несколько экспертов по оружию независимо друг от друга идентифицировали ее как винтовку британского производителя Accuracy International, модель AX338.

Журналисты напоминают, что AX338 выпустили в 2010 году, хотя Accuracy International в интервью газете Sunday Express заявлял, что не продает винтовок России с 2000 года. А в 2014 году ЕС ввел эмбарго на поставки оружия в России.

Расследование британского канала Sky News нашло доказательства того, что российские спецсилы имеют на вооружении снайперские винтовки британского производства, которые использовали во время операций последние два года.

"Свидетельства, проверенные независимыми экспертами, выявили недостатки в системе лицензирования Великобритании и вызывают серьезные вопросы о том, как Россия смогла приобрести это оружие", – говорится в статье.

Председатель комитета по внешним отношениям и обороне Тобиас Эллвуд в комментарии Sky News заявил, что речь идет о винтовках британского производства, которые есть на вооружении у российских войск, и его комитет планирует провести расследование о продаже оружия Британией.

8 октября в Лондоне состоялась встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Зеленский ознакомил премьер-министра с ситуацией на Донбассе.

Наталия Медведева

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