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Зеленский встретился в Британии с Джонсоном: что обсуждали – фото

08.10.2020, 16:52
Зеленский встретился в Британии с Джонсоном: что обсуждали – фото - Фото
Владимир Зеленский и Борис Джонсон (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский и премьер Британии Борис Джонсон обсудили ситуацию на Донбассе, последствия пандемии COVID-19 и реформы в Украине

В Лондоне сегодня состоялась встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский ознакомил премьер-министра с ситуацией на Донбассе.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Во время переговоров собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир –  последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса.

"Джонсон отметил, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовления вакцины.

Президент рассказал премьеру о проектах и ​​реформах, которые внедряются в Украине.

Обсуждалась необходимость улучшения торговых отношений.

  • 8 октября сообщалось, что Зеленский в Лондоне призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО.
Арина Толина
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