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Россия обстреляла Попасную: двое местных погибли, шестеро ранены

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 10:11
Россия обстреляла Попасную: двое местных погибли, шестеро ранены - Фото
Фото - Сергей Гайдай

Во время российских обстрелов Попасной двое местных жителей погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом в Telegram сообщил руководитель Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за жизни пострадавших сейчас бюрются врачи, у людей ранения разной степени тяжести.

Контузию получил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Попаснянского городского ВГА, который под обстрелами спасал жизнь женщин и детей, отметил Гайдай.

Юрий Смирнов
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луганская область Попасная Донбасс обстрел
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