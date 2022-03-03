Россия обстреляла Попасную: двое местных погибли, шестеро ранены

Во время российских обстрелов Попасной двое местных жителей погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом в Telegram сообщил руководитель Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за жизни пострадавших сейчас бюрются врачи, у людей ранения разной степени тяжести.

Контузию получил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Попаснянского городского ВГА, который под обстрелами спасал жизнь женщин и детей, отметил Гайдай.

Юрий Смирнов

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