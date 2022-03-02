Россия потеряла почти 6 000 военных: новые данные от Генштаба
02.03.2022, 09:49
Генеральный штаб ВСУ назвал суммарные ориентировочные потери врага с 24 февраля по 2 марта. Об этом Генштаб сообщил в Facebook.
Первая цифра – актуальные данные, цифра в кавычках – данные на прошедшие сутки.
- Личный состав – 5840 (5710)
- Самолеты – 30 (29)
- Вертолеты – 31 (29)
- Танки – до 211 (198)
- Боевые бронированные машины – 862 (846)
- Артиллерийские системы – 85 (77)
- Средства ПВО – 9 (7)
- РСЗО – 40 (24)
- Цистерны – 60 (60)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 (3)
- Катера – 2 (2)
- Автомобильная техника – 355 (305)
В Генштабе добавили, что данные уточняются, поскольку подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий.
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