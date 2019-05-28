Россия проводит ротацию боевых кораблей в оккупированном Крыму

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В Каркинитском заливе Черного моря страна-агрессор Россия провела ротацию своих кораблей, пограничный сторожевой корабль "Безупречный" (351) заменил "Проворный" (406). Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

"Безупречный" (351) 25 мая вышел из временно оккупированного Севастополя и недавно приступил к развертыванию в районе, где осуществляется добыча песка.

Он относится к кораблям проекта 22460 и на службе с октября 2018 года. "В Каркинитском заливе "Безупречный" продолжит практику прикрытия незаконной добычи песка", - отмечается в сообщении.

В Азовском море экипажи украинских малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные маневры со стрельбой из кормового и носового артиллерийских модулей.