Россия с 2 ночи обстреливает Чернигов. Попали в детский сад – ГСЧС
Около двух часом ночи Россия начала обстреливать Чернигов, сообщает ГСЧС.
Отмечается, что периодически враг производит обстрелы с определенным интервалом в одну точку (возможно, пристреливание по радиотелецентру).
Попали в фундамент пятиэтажного жилого дома на улице Ремесленной, из-за чего начался пожар в двух квартирах. Подразделение ГСЧС (5 человек, одна единица техники) ликвидировали возгорание.
На центральном рынке города боеприпас также попал в магазин. Чтобы ликвидировать пожар на площади 70 м кв., ГСЧС привлекла 10 человек, две единицы техники.
Оккупант также обстреливает детский сад на Ремесленной. В здании началось возгорание.
На момент публикации, подразделения ГСЧС не могут начать его тушить, поскольку обстрелы продолжаются.
Жертв и пострадавших нет, сообщают в ГСЧС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Комментарии