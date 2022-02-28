Россия с 2 ночи обстреливает Чернигов. Попали в детский сад – ГСЧС

Около двух часом ночи Россия начала обстреливать Чернигов, сообщает ГСЧС.

Отмечается, что периодически враг производит обстрелы с определенным интервалом в одну точку (возможно, пристреливание по радиотелецентру).

Попали в фундамент пятиэтажного жилого дома на улице Ремесленной, из-за чего начался пожар в двух квартирах. Подразделение ГСЧС (5 человек, одна единица техники) ликвидировали возгорание.

На центральном рынке города боеприпас также попал в магазин. Чтобы ликвидировать пожар на площади 70 м кв., ГСЧС привлекла 10 человек, две единицы техники.

Оккупант также обстреливает детский сад на Ремесленной. В здании началось возгорание.

На момент публикации, подразделения ГСЧС не могут начать его тушить, поскольку обстрелы продолжаются.

Жертв и пострадавших нет, сообщают в ГСЧС.

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Ірина Петренко

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