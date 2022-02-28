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Российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона как живой щит – ОГА

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 00:54

Российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона в качестве живого щита для захвата украинских городов. Об этом сообщает в Facebook Херсонская ОГА.

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Как отмечается, оккупанты завладели украинской военной формой и под видом сил ТрО планируют в ближайшие дни организовать "эвакуацию" жителей Херсона.

"Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника", – говорится в сообщении.

Жителей Херсона просят не выходить на "эвакуации". Власти, ВСУ, теробороны, правоохранители не планируют их проводить.

В Херсонской ОГА напомнили, что эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти.

Власти области призвали херсонцев не поддаваться на фейки и провокации, а доверять только официальным источникам информации.

  • 26 февраля в Херсонской области оккупанты обстреляли скорую помощь во время транспортировки раненых. 64-летний водитель и раненый военный сгорели, еще один раненый военный получил пулю.

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Наталия Медведева
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война Херсон
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