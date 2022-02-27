Войска РФ обстреляли скорую под Херсоном, дом в Харькове и расстреляли журналиста

Российские военные обстреляли скорую помощь под Херсоном, расстреляли там же общественного журналиста Дилербека Шакирова и обстреляли жилой дом в Харькове. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, сегодня на трассе УКРНИОЗ в Херсонской области была обстреляна карета скорой помощи во время транспортировки раненых. 64-летний водитель и раненый военный сгорели, еще один раненый военный получил пулю.

Также в районе села Зеленовка у Херсона из автомобиля расстреляли Дилербека Шакирова – общественного журналиста еженедельника "Навколо тебе", члена благотворительного фонда "Дом надежды".

На этом же фото – жилой дом на Салтовке, крупнейшем спальном районе Харькова. Адрес – Бучмы, 40а. Информация по пострадавшим выясняется, идут тяжелые бои.

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"Все, кто совершает самые тяжкие преступления против мирных жителей, не уйдут от ответственности. Органы прокуратуры и правопорядка продолжают фиксировать и расследовать военные преступления, совершаемые вооруженными силами РФ", – написала она.

Марк Сировой

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