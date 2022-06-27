Россия ударила ракетой по двору харьковской школы. В области под обстрелами погибли двое

Российские оккупанты в течение 26 июня обстреливали ракетами и артиллерией Харьков и Харьковскую область. Погибли два человека, пятеро ранены. Ночью 27 июня российская ракета попала во двор одной из харьковских школ. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Ночью 27 июня российская ракета попала во двор школы, повреждено административное здание. Пострадавших нет.

В Чугуевском районе Харьковской области в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины. Еще два человека ранены. Снаряды попали в хозяйственные сооружения, поврежден уличный газопровод. В Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов получили взрывные травмы еще трое гражданских.

Синегубов сообщил, что на Харьковском направлении захватчики вели наступление в направлении Дементиевки и Питомника, понесли потери и отошли. Оккупанты дистанционно заминировали местность возле Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы. В районе Изюма враг не оставляет попыток наступать в направлении Долины и Мазановки.

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Мария Макуха

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