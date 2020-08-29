Россия выдала Украине сообщника обвиняемого в убийстве ветерана АТО

По словам экс-генпрокурора Юрия Луценко, убийство Ивана Мамчура было совершено по заказу ФСБ РФ

Россия выдала Украине сообщника гражданина, который обвиняется в убийстве ветерана АТО, майора внутренней службы Ровенского СИЗО Ивана Мамчура, которое произошло 17 сентября 2016 года в Ровно. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

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По версии следствия, подозреваемый подал убийце Мамчура сигнал, когда тот зашел в подъезд, и следил за недопущением посторонних лиц в здание. После совершения преступления 38-летний мужчина сбежал в Москву.

Его объявили в национальный и международный розыск. В июне 2019 года подозреваемого задержали на территории РФ.

26 августа в пункте пропуска Гоптовка его передали сотрудникам полиции Ровенской области. Подозреваемый помещен в СИЗО.

16 сентября в Ровно, на улице Видинской, в подъезде многоэтажки был найден труп с огнестрельным ранением. Рядом были обнаружены восемь гильз и пистолет Макарова с глушителем. Убитым оказался начальник инженерно-технического отдела следственного изолятора, 37-летний майор Иван Мамчур.

17 ноября во время попытки пересечения государственной границы с Россией был задержан один из этих подозреваемых, Смородинов, житель Мариуполя.

В то время генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Смородинов в устной беседе со следователями сообщил, что совершил убийство Мамчура по заказу органов ФСБ РФ, поскольку Мамчур раньше проходил военную службу в спецподразделениях украинских Вооруженных сил в зоне антитеррористической операции.

Вадим Ребрина

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