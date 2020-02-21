Россияне отцепили в Брянске вагон с 13 украинцами: ищут коронавирус

Фото: dpsu.gov.ua

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Российская сторона отцепила в Брянске вагон поезда "Киев-Москва" с 13-ю украинцами и отправила его в обсервацию в виду того, что в этом вагоне ехала гражданка Китая, у которой, по данным Укрзализныци, были симптомы респираторного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Там подтвердили, что гражданка Китая действительно находилась в поезде, однако во время пограничного оформления сказала, что жалоб на самочувствие у нее нет.

"По внешним признакам больной женщина также не выглядела. Добавим, что иностранка на днях прибыла в Украину из Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе ее состояние здоровья беспокойства не вызвало", - отметили в ГПСУ.

Российская сторона сообщила Госпогранслужбе, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она находится в одном из медучреждений.

"Кроме того, по имеющейся информации вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации, однако неизвестно, где именно", - сообщили пограничники.

По их информации, в отцепленном россиянами вагоне, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек, из которых 13 граждан Украины, в том числе два проводника, шестеро граждан РФ и по одному гражданину Узбекистана и Канады.

ГПСУ продолжает выяснять информацию о задержанных в РФ украинцах.

В то же время главврач Брянской городской больницы N4 Светлана Хандожко сообщила агентству Интерфакс-Украина, что к ним поступили 13 пассажиров поезда "Киев-Москва", в котором ехала гражданка Китая с высокой температурой.

Она подтвердила, что среди задержанных граждан есть украинцы. "Все они размещены в отдельно стоящем здании больницы. У них взяты анализы на все вирусные инфекции, а не только на коронавирус",- сказала медик.

Главврач учреждения не уточнила, как долго будут удерживать украинских граждан.

При этом российский Интерфакс ссылается на эпидемиолога Брянской областной инфекционной больницы Наталью Смиргинс, которая сообщила, что состояние гражданки Китая удовлетворительное, без клинических проявлений респираторных заболеваний.

ОБНОВЛЕНО В 16:13. В Минздраве Украины сообщили, что у китаянки по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден. Об этом ведомству сообщила российская сторона. У пассажиров отцепленного вагона при желании будет возможность пройти диагностику, сообщили в Минздраве.

Сегодня Укрлализныця сообщила, что с поезда №6 Киев-Москва была снята гражданка Китая с симптомами респираторного заболевания во время прохождения пограничного контроля на станции Суземка в России.