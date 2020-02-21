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Укрзалізниця: С поезда Киев-Москва сняли пассажирку с симптомами болезни

Укрзалізниця: С поезда Киев-Москва сняли пассажирку с симптомами болезни - Фото
Иллюстративное фото: Роман Пилипей/ЕРА
21.02.2020, 12:30

Российские СМИ сообщают, что пассажирка поезда Киев-Москва была госпитализирована с высокой температурой

По предварительной информации, с поезда №6 Киев-Москва была снята гражданка Китая с симптомами респираторного заболевания во время прохождения пограничного контроля на станции Суземка в России. Об этом сообщает Укрзалізниця.

По информации УЗ, вагон поезда, в котором ехала заболевшая, был отцеплен в Брянске. Поезд прибыл в Москву.

УЗ вместе с центром общественного здоровья Минздрава, Министерством инфраструктуры и Госпогранслужбой обратились к России за официальной информацией. Пресс-служба УЗ сообщает, что процедуры для возвращения поезда в Украину определяются.

Санитарные мероприятия будут обеспечены как в отношении бригады поезда, так и подвижного состава.

Российские СМИ со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмилу Трапезникову сообщили, что гражданку Китая сняли с поезда Киев-Москва с температурой 38 градусов, она направлена в инфекционную больницу Брянска. Остальные пассажиры вагона, в котором она ехала, направлены на карантин.

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