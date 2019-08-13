Россиянам не дали увезти в РФ самовар и духовную книгу: фото

Фото: dpsu.gov.ua

Двое граждан России попытались вывезти из Украины предметы старины. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Вчера пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили старинные предметы, которые можно составляют культурно-историческую ценность.

В пункт пропуска Бачевск прибыл автомобиль Хонда. Автомобилем на выезд из Украины ехал гражданин России 1962 года рождения. Во время осмотра машины правоохранители обнаружили старинный самовар, датированный концом XIX века.

Фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска Екатериновка гражданин РФ 1965 года пытался переместить через границу старинную книгу 1904 выпуска. Ее правоохранители обнаружили в Мерседесе, которым иностранец направлялся в РФ.

Фото: dpsu.gov.ua

Предметы, которые можно составляют культурно-историческую ценность, в установленном порядке переданы компетентным органам. Продолжается экспертиза.

29 июля 2019 года гражданин страны-оккупанта РФ хотел дать взятку $1500 украинским пограничникам в аэропорту Одессы за освобождение его товарища, которому ранее отказали во въезде