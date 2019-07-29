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Россиянин за $1500 хотел "выкупить" товарища у пограничников

Россиянин за $1500 хотел "выкупить" товарища у пограничников - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
29.07.2019, 11:17

Госпогранслужба сообщает, что материалы дела на граждан РФ уже переданы в Нацполицию и военную прокуратуру

Гражданин страны-оккупанта РФ хотел дать взятку $1500 украинским пограничникам в аэропорту Одессы за освобождение его товарища, которому ранее отказали во въезде. Об этом на сайте сообщает Госпогранслужба.

28 июля авиарейсом в Одессу прибыл гражданин РФ, которому было отказано в пропуске в Украине.

"В зале ожидания был его товарищ, который решил "уладить" ситуацию и предложил пограничникам "взятку" $1500 за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника. Охранники границы категорически отказались от неправомерной выгоды", - заявили в Госпогранслужбе. 

"Попытку предоставления неправомерной выгодны пограничникам Одесского загона зафиксировали сотрудники внутренней и собственной безопасности "Юг" Госпогранслужбы, военная прокуратура Одесского гарнизона и представители Нацполиции в аэропорту Одессы", - сообщает Госпогранслужба. 

"Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполицию", - резюмировал пресс-центр службы. 

Ранее президент Владимир Зеленский назначил главу Госпогранслужбы. 

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