Россиянин за $1500 хотел "выкупить" товарища у пограничников

Фото: dpsu.gov.ua

Гражданин страны-оккупанта РФ хотел дать взятку $1500 украинским пограничникам в аэропорту Одессы за освобождение его товарища, которому ранее отказали во въезде. Об этом на сайте сообщает Госпогранслужба.

28 июля авиарейсом в Одессу прибыл гражданин РФ, которому было отказано в пропуске в Украине.

"В зале ожидания был его товарищ, который решил "уладить" ситуацию и предложил пограничникам "взятку" $1500 за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника. Охранники границы категорически отказались от неправомерной выгоды", - заявили в Госпогранслужбе.

"Попытку предоставления неправомерной выгодны пограничникам Одесского загона зафиксировали сотрудники внутренней и собственной безопасности "Юг" Госпогранслужбы, военная прокуратура Одесского гарнизона и представители Нацполиции в аэропорту Одессы", - сообщает Госпогранслужба.

"Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполицию", - резюмировал пресс-центр службы.

Ранее президент Владимир Зеленский назначил главу Госпогранслужбы.