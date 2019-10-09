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Россиянка попросила убежища в Украине: назвала причину

Россиянка попросила убежища в Украине: назвала причину - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
09.10.2019, 13:46

По словам гражданки РФ, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия

Россиянку, которую преследуют рейдеры-госслужащие, попросила убежища в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вчера в пункте пропуска Жуляны (аэропорт Киев) пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца.

Женщина сообщила, что в России ее преследуют за профессиональную деятельность.

По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где раньше работала.

"После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу", - уточнили в пресс-службе.

Украинские пограничники разъяснили гражданке России порядок обращения за защитой.

  • 27 мая на украинско-российской границе гражданка РФ с тремя детьми попросила предоставить ей статус беженки якобы из-за преследований по религиозным мотивам.
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убежище госпогранслужба россиянка
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