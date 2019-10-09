Россиянка попросила убежища в Украине: назвала причину

Фото: dpsu.gov.ua

Россиянку, которую преследуют рейдеры-госслужащие, попросила убежища в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вчера в пункте пропуска Жуляны (аэропорт Киев) пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца.

Женщина сообщила, что в России ее преследуют за профессиональную деятельность.

По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где раньше работала.

"После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу", - уточнили в пресс-службе.

Украинские пограничники разъяснили гражданке России порядок обращения за защитой.