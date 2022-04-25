Российская армия на Пасху разрушила семь домов в Луганской области
25.04.2022, 07:33
Разрушения в Луганской области, фото - Сергей Гайдай
Российская армия разрушила семь жилых домов в Луганской области на Пасху, в третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Среди сгоревших домов – три многоэтажки и четыре частных. Также из-за обстрелов попали в ДТП несколько автомобилей, в том числе грузовых.
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24 апреля от российских обстрелов больше всего пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Горское. В Лисичанске повреждены два многоэтажных и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом.
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