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Российская армия провалила штурм в направлениях Барвенкового и Славянска – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 07:09
Российская армия провалила штурм в направлениях Барвенкового и Славянска – Генштаб - Фото
Последствия обстрелов на Харьковщине. Фото - 93 ОМБр

Российская армия продолжает наступление с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора в оккупированный Крым. Продолжаются обстрелы завода Азовсталь в Мариуполе, сообщает Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне продолжили обстрел Харькова, Карасовки, Прудянки и Коробочкино из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск российская армия пыталась безуспешно вести штурмовые действия, обстреливала Большую Камышеваху, Вернополье и Новую Дмитровку.

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На Донецком и Таврийском направлениях противник обстреливал позиции ВСУ из артиллерии. В Мариуполе враг наносил ракетно-бомбовые удары по украинским позициям на территории завода Азовсталь. Идет штурм Попасной.

На Южнобугском направлении россияне обстреляли позиции ВСУ возле Князевки и Николаевки.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки украинские силы отразили семь российских атак, уничтожены 13 танков, три артиллерийские системы, 17 единиц бронетехники, четыре боевых бронемашины, 18 единиц автотехники, четыре топливозаправщика. Подразделения ПВО сбили три беспилотника "Орлан-10".

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Генштаб ВСУ война азовсталь
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