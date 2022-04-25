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Министр обороны Австралии назвал войну в Украине повторением 1930-х

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 06:27
Министр обороны Австралии назвал войну в Украине повторением 1930-х - Фото
Фото: EPA

Министр обороны Австралии Питер Даттон сравнил войну в Украине с событиями 1930-х годов, когда гитлеровский Третий рейх напал на Польшу. Такую параллель он провел в эфире местного телеканала Nine в понедельник, когда Австралия и Новая Зеландия отмечают день АНЗАК, вспоминая о погибших в войнах и военных конфликтах.

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Он предупредил, что не только Россия, но и Китай представляют риск для глобального правопорядка, и раскритиковал тех, кто хочет "свернуться в клубок" и делать вид, будто ничего не происходит.

"Единственный способ сохранить мир – готовиться к войне и быть сильным как страна. Не сгибаться, не становиться на колени, не быть слабым. Это реальность", – сказал австралийский министр обороны.

"Мы должны быть реалистами: такие люди, как Гитлер и другие, не плод нашего воображения, они не ушли в историю. Прямо сейчас есть президент Путин, который готов убивать женщин и детей. Это происходит в 2022 году. Это частично повторение произошедшего в 1930-х годах", – добавил он.

По его мнению, Россия вместе с Китаем создали ось автократий, которая "бросает вызов порядку, основанному на правилах, которые обеспечили наши деды, и демократической свободе".

  • В начале апреля Австралия решила передать Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster, о которых просил президент Владимир Зеленский.
  • В сентябре 2021 года Австралия вместе с США и Великобританией создала оборонный альянс AUKUS. В его рамках Австралия построит атомные подлодки, союзники также договорились объединить усилия для создания гиперзвукового ракетного оружия.
Андрей Водяный
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