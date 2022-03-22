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Путин и российская армия ведут себя, как Гитлер и немецкие эсэсовцы – Дуда

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 17:20
Путин и российская армия ведут себя, как Гитлер и немецкие эсэсовцы – Дуда - Фото
Анджей Дуда (фото — фото LIGA.net)

Лидеры РФ и российская армия ведут себя точно так же, как вождь Третьего рейха Адольф Гитлер и его военные во Второй мировой войне. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, пишет kronika24.pl.

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"Поляки сегодня со слезами на глазах говорят: Мариуполь похож на Варшаву 1944 года, когда гитлеровские немцы жестоко бомбили жилые дома, без всякой пощады убивая мирных жителей. Сегодня точно такое же поведение российской армии и российских руководителей, как у Гитлера, немецких эсэсовцев и летчиков фашистской армии. Это беспрецедентные убийства, с которыми свободный мир не должен смириться", – сказал Дуда.

Он выразил надежду, что виновные в терроризме – обстрелах кварталов и убийствах мирных жителей – ответят перед международными трибуналами за военные преступления, чтобы впредь никому не повадно было устраивать подобное.

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Президент Польши также отметил, что Силы обороны Украины – благодаря своему мастерству, героизму и мужеству – развеяли миф о "великой российской армии", и война "постепенно становится для России кошмаром".

Кроме того, Дуда призвал Европу отказаться от российской нефти и газа.

  • Президент Польши посетил Киев 23 февраля – за несколько часов до полномасштабного российского вторжения в Украину.
  • 13 марта он предостерег Кремль — применение Путиным химоружия в Украине "даст НАТО зеленый свет".
Евгений Пилипенко
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польша владимир путин анджей дуда адольф гитлер нацисты Третий Рейх фашисты
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