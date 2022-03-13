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Применение Путиным химоружия в Украине даст НАТО зеленый свет – Польша

13.03.2022, 13:15
Применение Путиным химоружия в Украине даст НАТО зеленый свет – Польша - Фото
Анджей Дуда (Фото: Martin Divisek/EPA)

НАТО пересмотрит свою позицию о невмешательстве в конфликт в Украине, если Россия применит химическое оружие. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, которого цитирует ВВС.

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Польский лидер считает, что российское руководство способно пойти на этот шаг.

"Если вы спрашиваете меня, может ли Путин применить химическое оружие, то, по-моему, в данный момент Путин может применить что угодно, особенно когда он в трудной ситуации. Он уже проиграл эту войну с политической точки зрения, и с военной он тоже явно не выигрывает", – сказал Дуда.

Применение оружия массового поражение изменит все правила игры, отметил польский президент. Угроза нависнет не только над Европой, но и над всем миром, и НАТО надо будет что-то решать.

  • Ранее о возможности химической атаки со стороны России предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, заявления РФ о том, что в Украине якобы работают лаборатории по производству химического и биологического оружия, могут быть подготовкой к такому шагу со стороны самой России.

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Валерия Кондратова
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