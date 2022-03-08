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Российская авиация разбомбила жилые кварталы Сум: последствия и жертвы. ФОТО 18+

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 10:31
Российская авиация разбомбила жилые кварталы Сум: последствия и жертвы. ФОТО 18+ - Фото
Фото - скріншот відео ДСНС

7 марта вечером российские войска нанесли авиаудар по жилым домам на улицах Роменская и Спартака в Сумах. В результате  погибли не менее девяти человек, в том числе двое детей. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Telegram фотографии жертв российской агрессии.

ОСТОРОЖНО! НОВОСТЬ СОДЕРЖИТ ФОТОГРАФИИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА ЛИЦАМИ, НЕ ДОСТИГШИМИ 18 ЛЕТ! КОНТЕНТ ТАКЖЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ!

По данным ГСЧС, по состоянию на 7:00 из-за вражеского авиаудара погибли предварительно девять человек, среди них – два ребенка.

По информации Геращенко, установлен факт гибели 18 мирных жителей. При этом разбор завалов продолжается и количество жертв может быть еще больше, говорит советник министра.

Российская авиация разбомбила жилые кварталы Сум: последствия и жертвы. ФОТО 18+

Российская авиация разбомбила жилые кварталы Сум: последствия и жертвы. ФОТО 18+

Российская авиация разбомбила жилые кварталы Сум: последствия и жертвы. ФОТО 18+

Российская авиация разбомбила жилые кварталы Сум: последствия и жертвы. ФОТО 18+

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Юрий Смирнов
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авиаудар бомбардировка Сумы 18+
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