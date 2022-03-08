Российская авиация разбомбила жилые кварталы Сум: последствия и жертвы. ФОТО 18+

7 марта вечером российские войска нанесли авиаудар по жилым домам на улицах Роменская и Спартака в Сумах. В результате погибли не менее девяти человек, в том числе двое детей. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Telegram фотографии жертв российской агрессии.



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По данным ГСЧС, по состоянию на 7:00 из-за вражеского авиаудара погибли предварительно девять человек, среди них – два ребенка.



По информации Геращенко, установлен факт гибели 18 мирных жителей. При этом разбор завалов продолжается и количество жертв может быть еще больше, говорит советник министра.





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Юрий Смирнов

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