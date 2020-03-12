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Российская блогерша решила обманом попасть в Украину, но неудачно: видео

Российская блогерша решила обманом попасть в Украину, но неудачно: видео - Фото
Наталья Краснова (скриншот с видео)
12.03.2020, 18:50

Блогерша из РФ Наталья Краснова, зная, что ей запрещен въезд в Украину, поменяла паспорт и решила попробовать еще раз

Известная российская блогерша Наталья Краснова, которой запрещен въезд в Украину, решила попасть в страну обманом, таким образом продлив запрет на въезд до 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В конце прошлого года Красновой запретили въезд в Украину на три года за незаконное посещение Крыма. Однако сегодня она снова попыталась пересечь границу, прибыв в Борисполь самолетом из Москвы.

По данным пограничников, россиянка заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда помогут ей пересечь границу. На вопрос, почему она заменила паспорт, Краснова сказала, что его якобы съела собака.

За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда в Украину Красновой проставили новый срок запрета въезда на 10 лет.

В ближайшее время ее возвратят обратным рейсом в Беларусь.

Судя по опубликованным ГПСУ скриншотам из соцсетей Красновой, она направлялась в Киев на свое выступление как стендап-комика.

10 марта ГПСУ отказала члену путинской партии Единая Россия, у которого есть медаль "За возвращение Крыма", во въезде и запретили посещать Украину сроком на три года.

Ребрина Вадим
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