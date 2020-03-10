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Ехал на переговоры. Пограничники запретили въезд в Украину члену Единой России

Ехал на переговоры. Пограничники запретили въезд в Украину члену Единой России - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
10.03.2020, 09:30

По информации источников LIGA.net, речь идет о россиянине Карене Арутюняне

Члену политической партии Единой России, у которого есть медаль "За возвращение Крыма", пограничники отказали во въезде и запретили посещать Украину сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Мужчина прилетел вчера в аэропорт Жуляны рейсом из Минска.

Во время прохождения пограничного контроля россиянин 1965 года рождения заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ.

Россиянину запретили въезд на три года: фото

Фото: dpsu.gov.ua

"Однако в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии Единая Россия, представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в Ногинске, имеет отличия от президента и Госдумы РФ, Московской Думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма", - отметили в пресс-службе.

В Госпогранслужбе уточнили, что о его визите были проинформированы подразделения СБУ.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

По информации источников LIGA.net, речь идет о Карене Арутюняне, который возглавляет ООО "Литейно-механический завод" в Ногинске.

  • 5 марта российскому певцу и флейтисту запретили въезд в Украину на три года за посещение временно оккупированных территорий Украины.

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Арина Толина
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Крым госпогранслужба медаль единая россия Карен Арутюнян
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